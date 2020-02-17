Ahlat’ta “Çocuğun Okul Başarısında Ailenin Rolü” konferansı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde anne ve babalara yönelik olarak “Çocuğun Okul Başarısında Ailenin Rolü” konulu konferans düzenlendi.

Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV), Ahlat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle velilere yönelik düzenlenen konferansta Çocuğun Okul Başarısında Ailenin Rolü anlatıldı. İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Kerim Karabacak ile Bülent Ecevit Üniversitesinden Doç. Dr. Cevat Eker tarafından verilen konferansta, anne ve babalara çocuklarının başarısında üstlenecekleri sorumluluklar hakkında bilgi verildi.

Oldukça verimli geçen konferans sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden tarafından Doç. Dr. Karabacak ve Doç. Dr. Eker’e plaket takdim edildi.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen konferansa AKEV Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Harun Şerefoğlu, AKEV Ahlat Yönetimi ile vatandaşlar katıldı.

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