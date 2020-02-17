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Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, TatvanVan karayolunun Yelkenli köyü mevkiinde yolun kaygan olması nedeniyle araç sürücüleri ve plakalarının belirlenemediği 3 ayrı aracın karıştığı kazada isimleri belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. AFAD ve 112 ekiplerinin müdahalesi sonucu araçlarda sıkışan yaralılardan Radiye Eser, Memet Eser ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sebebiyle Tatvan Van karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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