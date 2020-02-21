Bitlis´te 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirildi

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BİTLİS´te polisin 2 ayrı araçta yaptığı aramada, 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi göz altına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları iki ayrı araçta yapılan aramada, toplam 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirdi. Araçlarda bulunan S.T., C.G. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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