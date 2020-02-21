Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Öztürken göreve başladı

Bitlis’in Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 2. sınıf Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken atandı.

Artvin İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Öztürken, ilçeye atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ahlat’ın tarihi ve doğasıyla oldukça güzel bir şehir olduğunu belirten Öztürken, “Tarihiyle kültürüyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ahlat, gerçekten çok güzel bir yer. Bu güzel ilçede vatandaşlarımıza hizmet etmekten onur duyuyorum. Vatandaşlarımıza personelimizle birlikte hak ettiği hizmetleri en üst seviyede vermeyi devam ettireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.