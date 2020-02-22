Kurtuluşunun 102. yılında Ahlat paneli

Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Kurtuluşunun 102. yılında Ahlat” konulu panel düzenlendi.

Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı Ahlat İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak, Kur’anı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra panelin açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı Ahlat İlçe Başkanı Emrah Subaşı, Türk medeniyetinin, kültürünün, ilim ve irfan ışığının yükseldiği şehir olan Anadolu’nun kapısı Türklüğün tapusu Ahlat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında düzenledikleri panele katılan herkese teşekkür etti.

Ardından Orta Çağ Tarihi Yüksek Lisans Öğrencisi Burak Albayrak tarafından moderatörlüğü yapılan panele; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi Tekin, Araştırmacı Tarihçi Yazar İsmail Yurttaş ile Orta Çağ Tarihi Doktora Öğrencisi Mustafa Köksal konuşmacı olarak katıldı.

Ahlat tarihi hakkında bilgilendirici açıklamalar yapılmasının ardından panel soru cevap şeklinde devam etti.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen panele Ahlat Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Koçak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bitlis İl Başkanı Turan Deniz, MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, Ülkü Ocakları il ve ilçe teşkilatları, bazı şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.