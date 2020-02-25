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Tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir iş yerinin önünde bekleyen iki kişi, çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çatılarda aylardır biriken tonlarca kar da yavaş yavaş erimeye başladı. Hal böyle olunca özellikle yüksek katlı binaların çatılarında biriken buzlu kar kütleleri kontrolsüz şekilde çatılardan kayarak bazen yere, bazen ise vatandaşların üzerine düşüyor.
Zaman zaman istenmeyen kazalara neden olan çatılardaki kar kütleleri Tatvan’da yaşanan son olayda az daha iki kişinin üzerine düşüyordu. Küçük Sanayi Sitesinde meydana gelen ve güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda iki esnaf, çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. İş yerinin önünde bir süre kar temizliği yapıp çatıdan sarkan tonlarca kar kütlesine karşı selfie çektikten sonra bir esnaf arkadaşıyla birlikte çatının altında sohbet eden Mehmet Ziya Şengül ve arkadaşı, kısa süre sonra bir anda çatıdan düşen tonlarca kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. İki esnafın ucuz atlattığı olaydan sonra yaşadıkları panik, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Öte yandan; havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ilçe merkezindeki yüksek binaların çatılarında biriken ve sarkan kar kütleleri bina sahipleri tarafından kontrollü şekilde indirilmeye çalışılıyor. İndirilirken metrelerce yükseklikten yere düşen tonlarca kar kütlesi şiddetiyle adeta binaların sallanmasına neden oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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