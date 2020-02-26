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Okulun çatısındaki kar kütlelerini halatla çektiler

DHA


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS´te, kar yağışının durmasının ardından çatılarda biriken karların temizlenmesine başlandı. Birçok binada insan gücüyle temizleme çalışması devam ederken, bir okul çatısındaki kar kütleleri ise aracın arkasına bağlanan halat yardımıyla çekilerek  indirildi. O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kent merkezinde 2 metreye ulaşan kar kalınlığının ardından çatılarda biriken karlar da tehlike oluşturmaya başladı. Birçok binada insan gücüyle temizleme çalışması başlatılırken, kent merkezinde bulunan Şehit Tahsin Barutçu Lisesi´nin çatısında biriken kar için ilginç bir yöntem denendi. Kar kütleleri, bir aracın arkasına bağlanan halatla çekilerek indirildi. O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-02-26 15:51:24

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