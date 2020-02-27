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TATSO, Akreditasyon denetimini başarıyla geçti

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinesinde yürütülen 14. dönem Oda/Borsa Akreditasyon Sistemine başvurusu kabul edilen Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), bağımsız denetçi kuruluş tarafından gerçekleştirilen son nihai denetimden de başarıyla geçerek "akreditasyon statüsü" almaya hak kazandı.

TATSO, Akreditasyon denetimini başarıyla geçti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinesinde yürütülen 14. dönem Oda/Borsa Akreditasyon Sistemine başvurusu kabul edilen Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), bağımsız denetçi kuruluş tarafından gerçekleştirilen son nihai denetimden de başarıyla geçerek “akreditasyon statüsü” almaya hak kazandı.
TATSO’nun gerek üyelerine daha kaliteli hizmet sunmak ve gerekse daha şeffaf bir oda olmak adına başvurmuş olduğu Akreditasyon süreci emin adımlarla devam ediyor. Bu kapsamda TOBB’a bağlı Baş Denetçi Ayşenur Atay tarafından TATSO’ya yönelik nihai denetim gerçekleştirildi. Toplam 2 gün süren denetim kapsamında denetime tabi olan TATSO’nun, akreditasyon standardını oluşturan yönetim ve oda/borsa mevzuatı, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi, iş planlaması ve yönetimi, haberleşme ve yayınlar, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, üye ilişkileri, kalite, iletişim ağı, politika ve temsil, bilgi, danışmanlık ve destek, iş geliştirme ve eğitim, uluslararası ticaret başlıkları altındaki toplam 117 kriterle ilgili yapmış olduğu çalışmalar denetlenip, değerlendirildi. Gerçekleştirilen denetimden başarılı şekilde geçen TATSO bu sayede akreditasyon statüsü almaya hak kazanmış oldu. Öte yandan; TOBB’a bağlı Akreditasyon Komisyonu tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan değerlendirme toplantısı neticesinde ise TATSO’nun nihai akreditasyon statüsü ve akreditasyon puanı belirlenmiş olacak.

“5 yıldızlı hizmetimizi tescillemiş olacağız”
Akreditasyon süreci ile ilgili odann yürütmüş olduğu çalışmaları değerlendiren TATSO Başkanı Bilal Adabağ, TATSO üyelerine vermiş oldukları beş yıldızlı hizmeti tescillemek için 14. Dönem TOBB Akreditasyon sistemine başvurduklarını söyledi. Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Bilal Adabağ, “İlk önce odamızın vizyonunu belirledik. Bu kapsamda 20192022 stratejik planımızı hazırladık. Stratejik hedeflerimizi belirledik. İş planımızı hazırladık. 2019 yılında iş planı hedeflerimizin yüzde 93’ünü maliyet hedeflerimizin yüzde 45’ini gerçekleştirdik. Bu doğrulta 2020 yılı iş eylem planımızı yine stratejik planımız doğrultusunda hazırladık. Üyelerimiz ile paylaşmak için web sitemizde yayınladık” dedi.
TATSO olarak üyelere en iyi hizmeti verebilmek için akreditasyon çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, “Akreditasyon süreci ile ilgili her türlü desteği üst yönetim olarak vermekle birlikte bu süreci iyileştirmek ve geliştirmek için faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Akreditasyon sistemi Türkiye genelinde oda/borsaların performans standartlarını yükseltmek ve üyeleri olan iş dünyasına daha etkili hizmet ve iş destekleri verilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Bu anlamda da bizler üyelerimize vermiş olduğumuz beş yıldızlı hizmeti tescillemek için 14. dönem TOBB akreditasyon sistemine başvurduk. Nerdeyse 1 yıldır devam eden çalışmalarımız sonucunda da odamız son nihai denetime tabi tutuldu. Yapılan denetim sonucunda denetimi başarıyla geçen odamız akreditasyon statüsü almaya hak kazanmış oldu. Akreditasyon komisyonu tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan değerlendirme toplantısı neticesinde ise odamızın nihai akreditasyon statüsü ve akreditasyon puanı belirlenmiş olacak. Ben bu vesile ile gerek denetim süreci öncesi ve sonrasında fedakarca çalışan tüm oda personelimize ve bu çalışmalara katkı sunan yönetim kurulu ve meclis üyelerimize teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarımızın devamını diliyorum” diye konuştu.

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