Bitlis'e şehit ateşi düştü

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Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)-SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş´un (23) acı haberi, Bitlis´te yaşayan ailesine verildi.

Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş´un şehadet haberi, Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşayan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Acı haberle şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. 4 aylık evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Şehit Kurtulmuş, bugün Budaklı köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2020-02-28 12:58:49



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