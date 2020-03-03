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Bitlis´te 'Bebek ve Çocuk Kütüphanesi' açıldı

DHA

Bitlis´te 'Bebek ve Çocuk Kütüphanesi' açıldı


Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) BİTLİS'te, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından geliştirilen projeyle tarihi Kırnabet Ağa Konağı, 'Bebek ve Çocuk Kütaphanesi'ne dönüştürüldü. Türkiye'nin 2'nci, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ise ilk müstakil Bebek ve Çocuk Kütaphanesi, 110 yıllık konağın tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmesinin ardından hizmete başladı.
Bitlis'in Taş Mahallesi´nde hizmete başlayan kütüphaneden 0-3 yaş grubundaki çocuklar yararlanıyor. Okul öncesi öğretmenleri ve stajyer öğrenciler tarafından burada çocuklara fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişimlerine yönelik etkinlikler düzenleniyor. Kütüphanede öğrenciler için sanat atölyesi, bilişim sınıfları, okuma, ders çalışma ve sinema salonları da oluşturdu. Ayrıca çocuklarını kütüphaneye getiren ebeveynlere de erken çocukluk dönemi aile eğitimi veriliyor.
'ÜNİVERSİTEDEN PROJEMİZ İÇİN DESTEK ALDIK'
Bitlis Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Gencan, önce binada restorasyon çalışması yaptıklarını daha sonra projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Ramazan Gencan, binanın tescilli bir mimarı yapı olduğunu belirterek, ''Burası boş bir binaydı. Biz daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığıyla görüşerek ilimizde büyük bir ihtiyaç duyduğumuz Bebek ve Çocuk Kütüphesi´nin yapılması için proje çalışmalarına başladık. Önce binada restorasyon çalışması yaptırdık ve ardından projeyi gerçekleştirdik'' dedi.
'HEM ANNELERİMİZİN HEM DE ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNİ SAĞLIYORUZ'
Kültür ve Turizm Müdürü Gencan, çocukların gelişimi için annelerin eğitiminin çok önemli olduğunu söyleyerek, ''Bebek bölümünü müstakil olarak yaptık. Yaz döneminde bahçede çeşitli etkinlikler ve oyun alanları planlıyoruz. Amacımız çocuk ve annelerinin bir arada olmasıdır. Hem annelerimizin hem de çocuklarımızın gelişimini sağlıyoruz. Haftanın belirli günlerinde öğretmenler, ailelerle iletişim kurup çocuklarımız için hangi etkinlikleri yapacaklarına karar veriyor. Aynı zamanda annelerimize eğitim vererek çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmaları için çabalıyoruz'' diye konuştu.
'KIZIMLA EĞİTİCİ OYUNLARA KATILIYORUZ'
Çocukları ile beraber kütüphaneye gelen anne Emel Sulaç ise şunları söyledi:
''Kütüphaneye sürekli geliyorum, çocuklarımla çok memnun kaldığım bir uygulama. Ben burada etkinlikler yaparken, yukarı katta kızım ödevlerini yapıyor. Belli günlerde kızımla eğitici oyunlara katılıyoruz. Çok güzel bir uygulama çok memnunuz.'' 
'HOCALARIMIZDAN EĞİTİM ALIYORUZ'
Çocukları ile beraber kütüphaneye gelen anne Serap Gülmez de çocuklarla ilgili eğitimler aldıklarını belirterek, "Burada hocalarımız bize eğitim veriyor. Çocuklarımız da üniversiteden gelen öğrencilerle etkinlikler yapıyor. Üst katta da ilkokul kütüphanemiz var. Çocuklarımız orada vakit geçiriyor ve ödünç kitap alarak evimize götürebiliyoruz'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2020-03-03 10:00:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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