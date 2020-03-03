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Ahlat, TÜBİTAK Van Bölge Yarışmasına 10 projeyle katılacak

İHA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenecek olan Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Finaline, Bitlis'in Ahlat ilçesi de 10 projeyle katılacak.

Ahlat, TÜBİTAK Van Bölge Yarışmasına 10 projeyle katılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenecek olan Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Finaline, Bitlis’in Ahlat ilçesi de 10 projeyle katılacak.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, “TÜBİTAK 2204A Liseler Arası Proje Yarışması Van Bölge Sergisine davet edilen ilimiz geneli projelerin yüzde 71'i Ahlat ilçemizden katılacak. Yani 10 proje ile ilimizi temsil edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ahlat ilçesi olarak TÜBİTAK projelerinde büyük bir başarı elde ettik. Ahlat ilçesi olarak bölgedeki birçok ilden çok fazla proje ile ilçemizi temsil ediyoruz. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen öğrenci, danışman öğretmen ve yönetici arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 10 projemizle TÜBİTAK 2204A Liseler Arası Proje Yarışması 912 Mart'ta Van Bölge Finallerindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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