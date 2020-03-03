Bitlis Valisi Çağatay: Uyuşturucu en az koronavirüs kadar önemli



Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, uyuşturucu ile mücadele toplantısında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Bir koronavirüs dünyada ne kadar yankı uyandırdı. Halbuki uyuşturucu sebebiyle günde belki de aynı sayıda insan vefat ediyor. Koronavirüs basite alınmayacak bir konu ama uyuşturucu da en az onun kadar önemlidir" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Oktay Çağatay, uyuşturucunun tüm dünyanın belası olduğu gibi Türkiye´de de hızla büyüyen bir bela haline geldiğini söyledi.

'ÜLKE GENELİNDE EYLEM PLANI BAŞLATILDI'

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ülke genelinde mart ayı itibariyle uyuşturucuyla mücadele için bir eylem planı başlatıldığını söyleyen Vali Çağatay, bu eylem planının eş zamanlı olarak bütün illerde ve ilçelerde başlatıldığını söyledi. Vali Çağatay şöyle konuştu: "Uyuşturucu tüm dünyanın belası olduğu gibi Türkiye´de de hızla büyüyen bir bela haline gelmiştir. Bitlis´teki seviyenin çok yüksek olmadığını biliyoruz ama her gün arttığını biliyoruz. Dolayısıyla bizlere çok büyük görev düşüyor. Bütün kurumlara görevler veriyoruz. O görevlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini takip edeceğiz. Sonuçlarını da değerlendirerek her ay İçişleri Bakanlığımız ile paylaşacağız. İşi çok ciddiye almamız gerekiyor. Bir koronavirüs dünyada ne kadar yankı uyandırdı. Halbuki uyuşturucu sebebiyle günde belki de aynı sayıda insan vefat ediyor. Koronavirüs basite alınmayacak bir konu ama uyuşturucu da en az onun kadar önemlidir. Uyuşturucu ile mücadele konusu üzerinde durmamız gerekiyor."DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2020-03-03 13:56:42



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