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Bitlis'teki STK'lardan 'Bahar Kalkanı' harekatına destek

DHA

Bitlis'teki STK'lardan 'Bahar Kalkanı' harekatına destek


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) BİTLİS'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit askerler ve Mehmetçiğin başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatına basın açıklamasıyla destek verdi.
Birlik Vakfı hizmet binasında grup adına açıklama yapan Medeniyetler Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin, Türkiye´deki iç güvenlik ve terörizm tehlikesinin katlanılamaz bir seviyeye ulaştığını, sınır ötesi operasyonların da gerekli kılındığını söyledi.
Şahin şunları kaydetti:
"İdlib merkezli sorunun tırmanışa geçmesiyle, yeni askeri operasyonu bir mecburiyet haline getirmiştir. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.Türkiye´nin gerek içte ve gerekse dışta barış ve huzur odaklı çabalarıysa, maalesef  başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, pek çok ülkede karşılık görmedi. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Anayasamız ve ilgili mevzuatımız, uluslararası hukuku gözardı etmez. Bu çerçevede, Suriye'de yaptığımız sınır ötesi askerî operasyonlar da uluslararası hukukun meşru kabul ettiği bir çizgide gerçekleştirilmektedir. Milli güvenliğimiz ve Anayasal düzenimize açık tehdit oluşturan terörist kalkışmalara müdahale etmek, uluslararası hukuka uygundur. Buradan tekrar sesleniyoruz; karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, vatandaşlarının canlarına ve mallarına kastederek kendi topraklarından göçe zorlayan bir rejim bulunuyor. İşte bu hain rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bölgede yer alan tüm terör unsurlarına anında ve en ağır şekilde gerekli cevap verilmiştir. Bitlis'teki STK'lar olarak şanlı bayrağımızın altında kenetlendik ve Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyor, katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız."
Açıklamanın ardından grup İdlib'de şehit olan askerler için dua etti. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-03-04 17:08:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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