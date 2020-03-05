Kaymakamı Köleoğlu Gayda YİBO’yu ziyaret etti

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– Bitlis’in Hizan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, 75. Yıl Abidin İnan Gaydalı Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Köleoğlu, Gayda köyünde bulunan 75. Yıl Abidin İnan Gaydalı Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul öğretmenleriyle istişare toplantısı yapan Kaymakam Köleoğlu, öğretmenlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Ardından okulun yemekhane kısmında incelemelerde bulunan Kaymakam Köleoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör eşlik etti.

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