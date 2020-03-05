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AK Parti Bitlis İl Başkanlığından CHP Grup Başvekiline kınama

İHA

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret etmesi, AK Parti Bitlis İl Başkanlığı tarafından kınandı.

AK Parti Bitlis İl Başkanlığından CHP Grup Başvekiline kınama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a hakaret etmesi, AK Parti Bitlis İl Başkanlığı tarafından kınandı.
CHP'li Engin Özkoç'un TBMM’deki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi nedeniyle AK Parti Bitlis İl Başkanlığı bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Engin Günceoğlu, “CHP Grup Başkanvekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız” dedi.
Türkiye’nin Suriye’de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini hatırlatan Günceoğlu, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, burada tekrar etmeyi zul addettiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz Engin Özkoç’un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanların vatan haini olduğunu ifade eden Günceoğlu, “Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye’nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır! Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır! PKK’nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir Grup Başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. PKKPYD’nin, Esad’ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP’de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Öyle anlaşılıyor ki, CHP’nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye’yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye’yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç, CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki 5 Grup Başkanvekili 290 milletvekili ve tüm AK Parti grubu olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve Hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız” diyerek sözlerine son verdi.
Basın açıklamasına Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Şems Nasır, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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