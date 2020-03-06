Bitlis Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Bitlis Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında sinema günü düzenledi.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her yıl farklı bir etkinlik ile kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu sene de değişik etkinlikler yapıldı. Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 200 kadın gösterime giren "Eltilerin Savaşı" adlı sinema filmini izleyerek keyifli bir gün geçirdi.

Sinema salonunda Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın mesajını okuyan Sosyolog Çilem Engin, “Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz. En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz, güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli bu kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlası olduğunuzun farkındayız. Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle gününüzü kutluyorum” dedi.

Bitlisli kadınlar ise, Bitlis Belediyesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında keyifli bir gün geçirdiklerini ve belediyenin hayata geçirdiği birçok proje ile kadınlara ışık tuttuğunu ifade ederek, kendilerini bugün de yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.