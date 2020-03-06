Bitlis'te terör örgütüne ait çeşitli malzemeler ele geçirildi

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere aite çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında terör örgütü üyelerince araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcının olduğu istihbaratı üzerine dün bölgeye 'Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-04 Operasyonu' düzenlendi. Teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla düzenlenen operasyonda, teröristlere ait olduğu belirtilen 2 mevzi tespit edildi. Mevzilerdeki kayalıklar arasında yapılan aramalarda ise 10 jelikan bidon içerisinde 20 küçük pil, 5 koli bandı, 1 sırt çantası, 177 kilo çeşitli gıda malzemesi, 20 paket hazır çorba, 5 paket maya, 20 paket içecek tozu, 3 çakmak gazı, 5 jilet, 10 kilo toz deterjan, 3 çift mekap ayakkabı, 3 çift çorap ile bir ağaç kovuğuna gizlenmiş vaziyette 1 takım leşker kıyafeti, 1 mont, 7 mutfak malzemesi, 1 çift ayakkabı ve çeşitli cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen ve delil niteliği taşıyan malzemelere savcılığın talimatı ile el konulurken, sığınak ve barınaklar ise imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-03-06 10:46:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.