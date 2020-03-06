Bitlis’te terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü 202004 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, 2 adet mevzi ile kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 10 adet jelikan bidon içerisinde 20 adet küçük pil, 5 adet koli bandı, 1 adet sırt çantası, 177 kilogram çeşitli gıda malzemesi, 20 paket hazır çorba, 5 paket maya, 20 paket içecek tozu, 3 adet çakmak gazı, 5 adet jilet, 10 kilogram toz deterjan, 3 çift mekap ayakkabı, 3 çift çorap ile bir ağaç kovuğuna gizlenmiş vaziyette 1 takım leşker kıyafeti, 1 adet mont, 7 adet mutfak malzemesi, 1 çift ayakkabı ve çeşitli cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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