Başkan Çoban’dan CHP’li Özkoç’a sert tepki Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: “Bu vekilin partisine sesleniyoruz. Bu adamın o meclis çatısı altından siyaset yapmasına bu parti göz yummamalıdır” “Cumhurbaşkanımıza yapılan hakareti kendimize yapılmış olarak kabul ederiz”

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a sert tepki göstererek, “Bu vekilin partisine sesleniyoruz. Bu adamın o meclis çatısı altından siyaset yapmasına bu parti göz yummamalıdır” dedi.

Konuyla ilgili makamında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ülkenin birliği ve dirliği için milletçe sağlam bir imtihandan geçilen bir süreci yaşadıklarının altını çizdi. Başkan Çoban, “Bu imtihan bu milletin bekasıyla alakalıdır ve hamdolsun milletimizde bu konuda her türlü desteği sağlam bir şekilde veriyor. Ancak yakın tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama organında görev yapan bir vekilin çok şuursuz ve edepsizce ülkemize, devletimize ve devletimizin başında bulunan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyi kendince siyaset kulvarında görev bilmiş. Oysa gördüğüm kadarıyla başta öyle zannediyorum ki oradaki milletvekillerimizin tepkisiyle beraber tüm partilerin devlet şuuru anlayışı içerisinde devlet bütünlüğü anlayışı içerisinde devletin yasal Cumhurbaşkanına hakaretin aynı zamanda devlete bir saldırı olduğunu görmeleri gerekirdi, öyle cevap vermeleri lazımdı. Biz Ahlat’tan en üst perdeden sesleniyoruz ve milletimize diyoruz bu şahsın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu topluma verebileceği hiçbir şey yoktur. Partisine de verebileceği hiçbir şey yoktur. Çünkü devleti tanımaz bir hale gelmiştir. İfadelerinin altında bunlar yatıyor. Bu saldırıların altında bunları görüyoruz. Neyi bahane ediyorlar? 34 şehidimizi mi bahane ediyorlar? Onda da samimi değiller. Biz çok önceleri de Bingöl’de 33 şehit verdik. Bu askerlerimiz savaşta ve cephede de değillerdi. Birliklerine gidiyorlardı. O masum askerlerin şehadetlerinde dahi bunlar bir tepki ortaya koymadılar. Buna benzer ülkemizi tehdit eden bir sürü vaka gerçekleşti. Ankara’da yüzlerce insanımız katledildi ses çıkarmadılar. Reyhanlı’da toplu katliamlar yaşandı hiç ses çıkarmadılar. Takriben 40 yıldır bu ülke terörle mücadele ediyor. Suriye’de Beka gibi bir terör kampı vadisi kuruldu bunlar hiçbir ses çıkarmadılar. Belki bu şahıs o gün bunlara muhabbetle baktı. Kandil’de terör kampları kuruldu seyirci kaldılar ses çıkarmadılar. O gün çıkıp da bir tanesi onları bahane ederek ülkenin başında bulunan devlet başkanına hakaret etme cesaretini gösteremedi. Bu şahıs kimin adına böyle söylemlerde bulunuyor. Kimin adına sipariş aldılar ki Cumhurbaşkanımıza bu hakareti kendilerince siyaset namına meclis çatısı altında gösterebiliyorlar” diye konuştu.



“Bunu devletimizin ve milletimizin tümüne yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz”

Tüm Ahlatlılar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi duygularla muhabbetle bağlı olduklarını ifade eden Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan hakareti kendilerine yapılmış olarak gördüklerini söyledi. Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ahlat’ta hemşehrilik beratı da alan ilk Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Devletimizin bütünlüğü açısından, toprak bütünlüğümüz açısından ortaya koyduğu Cumhurbaşkanlığı külliyesi de Doğu Anadolu’da başta Ahlat olmak üzere tüm milletimizin takdirlerine şayan bir davranış olmuştur. Bunun için bizde sesleniyoruz. Bu vekilin partisine sesleniyoruz. Bu adamın o meclis çatısı altından siyaset yapmasına bu parti göz yummamalıdır. Diyoruz ki madem kurucu parti olarak kendilerini tanımlıyorlar, kurucu partinin içinden biri çıkıp devletin varlığını tanımamazlık gibi bir ahlaksızlığa düşmemelidir. Süratle biz o partinin ne karar alacağını, nasıl bir tavır takınacağını takip edeceğiz. Bugün sadece devletimizin ve milletimizin bekası için sabırla bakıyoruz. Ama bu saldırıları da gözden kaçırmıyoruz, doğru bulmuyoruz. O vekile de buradan sesleniyoruz. Kime uşaklık ediyorsan et ama bu millete bu devlete hakaret etme gücünü kendinde bulma, aksi taktirde bizde konuya müdahil kendimizi hissederiz. Böyle bir düşünce olabilir mi? Bu fikir hürriyeti olabilir mi? Biz bunu devletimizin ve milletimizin tümüne yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz. Şahsıma yapılmış bir hakaret olarak kabul ediyorum. Onun için bu şahsın ifadelerinin tamamını ona misliyle iade ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çalışan tüm vekillerimizden milletimizin beklentisi; bu milletin huzuru, güvenliği, saadeti için ellerinden gelen her şeyi yapmalarıdır. Fırsat bulduğunda bu millete hakaret edecek, devlete hakaret edecek cesareti bulmamalarıdır. Orada mücadele eden tüm vekillere de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ahlaksızlık olamaz. Siz bu ülke için gecesini gündüzüne katmış, her sahada kalkınması için, gelişmesi için, güvenliği için bütün mesaisini ortaya koyan bir Cumhurbaşkanına hakareti hak görürseniz biz bu hakareti kendimize yapılmış hakaret olarak kabul ederiz. Onun içinde bu şahsın Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki varlığını kınıyorum. Terörle mücadele ilk kez sınır dışına taşınmıştır. Sınırlarımızın dışına çıkmıştır. Bunu başarı görmeyip lekeleme adına Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek veya Amerika orada yeni yok, Rusya orada yeni yok. Orada biz sadece yeni varız. Oda Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve iradesi sayesinde olmuştur. O toprakları tarumar eden biz değiliz. O topraklardan tam tersine terör kampları kurarak bizi de tarumar etmeye kalkan devletlere bu şahıs eğer adamsa onlara tepkisini ortaya koysun. Amerika’ya, Rusya’ya sesini çıkarsın. Bizde o vakit milletimizin evladı kabul edelim. Bu vekil milletimize saldırıyorsa kime hizmet ettiğini biz sorgularız. Hangi devletin elamanlarıdır bunu gözden geçiririz. Buna seyirci kalmayacağımızı ilan ediyoruz. Bu ahlaksızlıkların hiçbirine seyirci kalmayacağız.”

