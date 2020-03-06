Ahlat Belediye Meclisinden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

Bitlis’in Ahlat Belediyesi Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’te Esad rejimine yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek verdi.

Ahlat Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından belediye meclisi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’te Esad rejimine yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek kararı çıktı. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’nı yürekten desteklediklerini söyledi. Çoban, “Bahar Kalkanı Harekatı’yla aslında hem devletimizin bekası, hem milletimizin bekası, birliği, dirliği hem de İslam coğrafyası olarak geçmişte bulunan doğal sınırlarımızda bütün musibet ve belaları bertaraf etmek için kiralık, satılık örgütlerin karşısında kahraman Türk ordusunun ortaya koyduğu zaferini yürekten kutluyoruz. Ordumuzun, ülkemizin ve devletimizin bekası için sınırlarımızda göstermiş olduğu gayreti ve mücadeleyi destekleme adına Ahlat Belediyesinin meclisinde karar aldık. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten kutluyor ve tüm kuvvetimizle Bahar Kalkanı Harekatı’nı destekliyoruz” dedi.

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