3 yaşındaki Ahmet, 'beyincik sarkması' ameliyatıyla sağlığına kavuştu



Ceren KURTYE/TATVAN, (Bitlis) (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Ahmet Karabalık, BitlisTatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan 'Beyincik sarkması' ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Duruş ve yürüme bozukluğu şikayetiyle ailesi tarafından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirilen Ahmet Karabalık'a yapılan muayenede başının arka tarafında 'Beyincik Sarkması' ve omurilik içinde sıvı birikmesi olduğu teşhisi konuldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Gezer, Ahmet´in ameliyat olacağını ailesini bildirdi. Bunun üzerine 3 yaşındaki Ahmet hemen beyincik sarkması ameliyatına alınarak başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Gezer, ameliyat sonra Ahmet'i bir süre gözlem altında tuttuğunu belirterek, "Hastamız bize duruş bozukluğu, yürüme bozukluğu, sık düşme ve dengesiz hareketler şikayetleri ile bize getirildi. Yaptığımız muayene ve testler sonrası halk arasında `Beyincik Sarkması" olarak bilinen `Chiari Malformasyonu´ ve buna eşlik eden omurilik içerisinde sıvı birikmesi olduğu anlaşıldı. Hastanemizde bu ameliyatı gerçekleştirdik. Başarılı geçen ameliyatın üçüncü haftasındayız ve gözlemlerimiz devam ediyor. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Bu tür ameliyatlar çok ender yerlerde yapılıyor. Hastanemizde ayrıca, beyin ve omurilik tümörleri, kanal darlığı, bel ve boyun fıtığı gibi ameliyatları da yapıyoruz. Gerekli tedavi ve ekipmanlarımız var. Sadece bazı durumlarda sevk verebiliyoruz, o da çok nadir oluyor." dedi.

BitlisTatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren ise, sağlık hizmeti sunabilmek için her türlü ekipman ile cihazların mevcut olduğunu ve alanında tecrübeli doktorların özverili çalışmaları ile her geçen gün hizmet kalitesini daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

ÇOCUĞUM SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan 3 yaşındaki Ahmet'in babası Abdurrahim Karabalık da, 7 çocuğunun olduğunu ifade ederek, "Hasta çocuğumu ameliyat için il dışına götürmektense Tatvan´da ameliyat ettirmeyi tercih ettim. Buradaki doktor başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Çocuğum ameliyatla sağlığına kavuştu. Doktora çok teşekkür ederim" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE

2020-03-06 18:58:10



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