BEÜ Kızılay Öğrenci Topluluğu Elazığ'daki minik kalplere dokundu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kızılay Öğrenci Topluluğu, Elazığ Kültür Park Çadır Kent’te kalan depremzede çocuklarla bir araya gelerek onlara unutamayacakları eğlenceli bir gün yaşattı.

Geziye, BEÜ Topluluk Danışmanı Öğretim Görevlisi Kenan Kendilci, Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serhat Tek, Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen ve Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz’in yanı sıra Topluluk ve Genç Kızılay gönüllülerinden oluşan 32 öğrenci, katıldı. Kızılay Öğrenci Topluluğu, ilk olarak Kızılay Elazığ Şubesi’ni ziyaret ederek Kızılay Elazığ Şubesi’nin bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Elazığ Kültürpark Çadır Kent alanındaki çocuklara yönelik şenlik düzenlenerek, akademisyenler eşliğinde çocuklara psikososyal destek verildi. Çadır kentte kalan depremzede çocuklar doyasıya eğlendirildi. Topluluk Danışmanı Öğretim Görevlisi Kenan Kendilci yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu faaliyette bize destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a, öğrenci topluluklarından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş’a, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı çalışanlarına ve bu faaliyetlerin düzenlenmesinde bize her anlamda ciddi desteğini sunan Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz’e teşekkürlerimi sunarım. Topluluk olarak hedefimiz afetzede insanların yanında olmaktır. Bu bağlamda afetten ciddi anlamda etkilenmiş olan çocuklarımıza psikososyal anlamda destek olmak için burada bulunuyoruz. Çocuklarımızın yüzlerinde ufak da olsa bir tebessüm oluşturmuşsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serhat Tek, “Deprem maalesef ülkemiz için acı bir gerçek. Dolayısıyla depremle yaşamayı ve etkileriyle mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Biz bugün destek için ülkemizin bir başka şehrine geldik ve biliyoruz ki bir gün bizim de bu desteğe ihtiyacımız olabilir. Bu doğrultuda elimizden gelen gayreti göstermek istedik ve çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturmayı amaçladık” dedi

Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, “Acısıyla tatlısıyla hepimiz toplumumuzun bir parçası olarak yaşamaktayız. Toplum gönüllüsü öğrencilerimiz ve hocalarımızın bu duyguyla depremzede çocuklarımızın acılarını dindirmeye yönelik çabalarında duygulanmamak elde değil. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, ise "Türk Kızılay olarak bu ve buna benzer her türlü faaliyette öğrencilerimizin yanındayız. Özellikle depremzede çocukların yüzlerindeki tebessüm ve ailelerin bize faaliyetle ilgili olumlu geri dönüşleri bizleri çok mutlu etti” dedi

Program, Konteyner Kent ve Harput gezisi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.