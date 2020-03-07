Komandoların klibi, yoğun ilgi gördü

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Hizan ilçesinde konuşlu komando taburunda görevli askerlerin çektiği klip, dosta güven, düşmana korku verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

Hizan ilçe merkezindeki komando taburunda görevli personel, klipte, 5 zırhlı aracın önünde hilal şekli alıp, komando marşını okuyor. Drone Pilotu Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Erkan Külcü tarafından çekilen klipte, sis bombaları da kullanılıyor. Klip, Mustafa Kemal Atatürk´ün, "Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir" sözleri ile başlıyor. Klipte ayrıca, ilçe merkezinden de görüntüler yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan klip, yoğun ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-03-07 13:52:09



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