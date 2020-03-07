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AK Parti Ahlat İlçe 7. Olağan Kongresi Yapıldı

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde AK Parti 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

AK Parti Ahlat İlçe 7. Olağan Kongresi Yapıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde AK Parti 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen kongre İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak, faaliyet raporlarının okunmasıyla devam etti. Kongreye, AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Sami Mallı, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı M.Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Belde Belediye Başkanları, Ak Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, MHP Ahlat ilçe Başkanı Tahsin Gülsar ve çok sayıda partili katıldı.
AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan Kongrenin açılış konuşmasını yaptıktan sonra kürsüye çıkan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, konuşmada gündeme dair konuları değerlendirdi. Türkiye’nin dışardaki hainler kadar içerideki hainlerle de mücadele ettiğini söyledi. CHP’li Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ağza alınmayacak ifadeleri kullanmasının kimsenin kabullenmediğini altını çizen Kiler, “Kongreler partiler için önemli ama açıkçası bizim daha önemlidir. Çünkü biz her kongre döneminde yenileniyor, heyecan ve aşkla yolumuza güçlenerek devam ediyoruz. Katkı ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Aslında hem dünya hem Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. Ama inanıyorum ki ümmetin umudu olan milletin lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, inşallah bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Geçen hafta Katar’daydım. Katar Meclis Başkanıyla hem baş başa hem de heyetler arası görüşme yaptık. Öyle samimi söylüyor ki tüm dünya Müslümanlarının umudu Türkiye ve tüm dünya Müslümanlarının umut bağladığı tek lideri var Recep Tayyip Erdoğan. Bunu söyleyen Türkiye’de bir AK partili değil. Başka bir ülkenin meclis başkanıdır. İnanın Türkiye’de olmayan daha fazla sevda görmemelerine rağmen Müslüman ülkelerinde var. İçinde olduğumuz için fark edemiyoruz. Çünkü tüm mazlumların sesi ve İslam aleminin umudu olan bir liderimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz var. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın Ahlat’a verdiği değerle, yaptığı külliyeyle Allah’ın izni ile bölgenin başkenti olacaktır”
Kiler’in konuşmasından sonra kürsüye çıkan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise AK Parti’nin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001’den şimdiye 19 yıl geçtiğini ifade ederek, “Güçlü liderimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde girdiğimiz her seçimde Allah’ın izni ve sizin desteğinizle hep yüzümüz ak oldu. Hep alnımız açık oldu. Genel anlamda Türkiye’de özelde Bitlis’i ele aldığımızda geçmişte bir yol kazasına uğradık maalesef 3 milletvekilimizden sadece bir tanesi Ak Partide kalmıştı. 13 belediyemizin de 5’i kalmıştı. Ama bu millet yeniden silkelendi. Yeniden kendisine döndü hem 24 Haziran’da hem 31 Mart’ta destan yazdı. Değerli Ahlatlı kardeşlerim bunu çok açık ve samimiyetle belirtmem gerekir. Ahlat dediğimiz zaman geçmişiyle, tarihiyle ve bugünüyle Allah’a hamd ediyoruz bir destandır. Ahlat, ulu çınarların yetiştiği yerdir. Ahlat Selçuklu’nun başkentidir. Bugünde Cumhurbaşkanımızın Ahlat’a verdiği değerle, yaptığı külliyeyle Allah’ın izni ile bölgenin başkenti olacaktır. Onun için Ahlat kutsal beldedir. Nasip olursa külliye bittikten sonra bu yıl faaliyete geçecek ve Cumhurbaşkanımızı biz burada misafir edeceğiz. Buradaki külliyenin sayesinde Ahlat’ın n kadar eksiği varsa ne kadar sıkıntısı varsa bütün hepsi giderilecek. Bugün hakikaten gerek içerde gerek dışarda ülkemize, milletimize ve özelde de Cumhurbaşkanımıza karşı ciddi bir saldırı var. Ama Allah’a ham ediyorum ve bütün inancımla buna inanıyorum 14 Ağustos 2001’deki AK Parti’nin ruhu ve şuuruyla sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde bu gemi yeniden sağlam limanlara demir atacaktır” dedi.
Kongrede AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ve Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal’da birer konuşma yaptı. Konuşmaların sonunda mevcut ilçe başkanı Oğuz Atılgan’ın aday olduğu tek liste ile gidilen seçimde oy verme işlemine geçildi.

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