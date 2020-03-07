AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Atılgan güven tazeledi

AK Parti Bitlis’in Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan güven tazeledi.

Ahlat Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde mevcut ilçe başkanı Oğuz Atılgan’ın tek aday olduğu kongre sona erdi. Tek liste ile gidilen seçimde 350 delegenin tamamının oyunu alan AK Parti Ahlat İlçe Başkanı 3. defa ilçe başkanlığına seçildi. Seçime tek aday olarak katılarak, yapılan oylama sonucu yeniden başkan seçilen Oğuz Atılgan, AK Parti 7. Olağan Kongresine katılan herkese teşekkür etti. Atılgan, “İnşallah ustalık dönemimizde ilçemize, ilimize ve ülkemize daha iyi hizmetler sunmak için tüm kadrolarımızla elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu süreçte yanımızda olan bütün halkımıza ve yol arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Ahlat Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen kongreye katılan, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı M.Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Belde Belediye Başkanları, Ak Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, MHP Ahlat ilçe Başkanı Tahsin Gülsar ve çok sayıda partili yeniden güven tazeleyerek 3. Dönem ilçe başkanlığına seçilen AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan’ı tebrik etti.

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