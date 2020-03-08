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Bitlis'te, bölgenin ilk kar voleybolu turnuvası düzenlendi

DHA

Bitlis'te, bölgenin ilk kar voleybolu turnuvası düzenlendi


Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bölgenin ilk kar voleybolu turnuvası düzenlendi. El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ndeki turnuvaya 9 takım ve 54 yarışmacı katıldı.
Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü, halen karın hüküm sürdüğü kentte, kar voleybolu turnuvası düzenledi. Turnuvada, ilk kez kar voleybolu oynayan sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.
Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü Gürkan Turhan, kentin coğrafi koşullarını değerlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bitlis´e geldiğim günden beri buradaki coğrafi koşulları değerlendirmek hep aklımdaydı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu konuda her zaman destekçimiz oldu. Biz de bu etkinlikleri koşullarımız elverişliyken, karımızın da miktarı fazlayken bu tür etkinlikleri başlatmayı düşündük. Bugün başlattık. İnşallah bundan sonra daha güzel olur. Bu bir ilkti bizim için. İlkleri böylelikle arttırmak istiyoruz. Nasip olursa burada Türkiye, bölge şampiyonaları gibi faaliyetlerde almayı düşünüyoruz. İnşallah bu bizim için sadece başlangıç olarak kalmaz. Sürekli devamı olur. Bundan sonra daha güzel organizasyonlar yapacağımıza inanıyorum."
Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Gülden Aktun ise, "Bitlis kış memleketi olduğu için bir tarafta kayak yapılırken, diğer taraftan kar voleybolu oynuyoruz. Kar voleyboluna 9 takım katıldı. Burada güzel ve eğlenceli vakit geçiriyoruz. Başka illerde imkanları doğrultusunda plajda voleybol oynanırken, bizde karda oynanıyor. Voleybol, Bitlis´te gelişmekte olan bir spordur. Katılım gösterenler halktan insanlar, öğretmenler oluyor. Biz de etkinliğimizi bu şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2020-03-08 15:49:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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