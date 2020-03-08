Bitlis'te narkotik polisinden kadınlara çiçek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BİTLİS, (DHA) BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturdukları stantta, kadınlara çiçek ve broşür dağıttı.

Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı ile kentteki alışveriş merkezinde stant oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polisleri, kadınlara günün anısına çiçek ve uyuşturucu ile mücadeleyi anlatan broşürler dağıttı. Kadınlar, çiçek ve broşürleri alırken, polislere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Veysel TİMDU

2020-03-08 17:22:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.