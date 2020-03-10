BEÜ BESEM 5 farklı kurs açıyor

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM) bünyesinde 5 farklı kurs açılacağı belirtildi.

BEÜ BESEM’den yapılan açıklamada, yakın zamanda açılacak olan bu kurslardan akademik ve idari personelle öğrencilerin yanı sıra vatandaşın da faydalanabileceği belirtildi. Açıklamada, “Öğrencilere yönelik ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu’ eğitimi 1415 Mart 1. Grup, 2122 Mart 2. Grup, 1819 Nisan 3. Grup olmak üzere Öğretim Görevlisi Recep Yetiş ve Eğitimci İbrahim Aytekin tarafından, ‘Ebru 1. Kur’ eğitimi 14 Mart11 Nisan tarihlerinde Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çetintaş tarafından, herkese yönelik ‘Ebru 1. Kur’ eğitimi 14 Mart11 Nisan tarihlerinde Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çetintaş tarafından, herkese yönelik ‘Hat 1. Kur’ eğitimi 13 Mart10 Nisan tarihlerinde Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çetintaş tarafından, ‘Etkili Konuşma ve Diksiyon’ eğitimi herkese yönelik 17 Mart16 Nisan tarihlerinde Eğitimci İlker Kaya tarafından, öğrencilere yönelik ‘Temel İngilizce’ eğitimi cuma günleri İngilizce Öğretmeni Fatih Kılıç tarafından verilecektir” denildi.

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