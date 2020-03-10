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Bitlis’te basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi

İHA

Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan operasyon kapsamında basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis’te basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi

Bitlis’te jandarma ekiplerince yapılan operasyon kapsamında basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; merkez ilçe kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine 8 Mart 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 202003 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 9 Mart 2020 günü toprağa gömülü vaziyette 1 adet basma düzenekli amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş 5 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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