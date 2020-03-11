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Bitlis'te, 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi

DHA

Bitlis'te, 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS ve Hakkari polisinin yaptıkları ortak operasyonda, 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli olarak çalışma yürüttü. Ekipler, Tatvan ilçe girişinde durdurulan bir araçta arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği `Oskar´ ile yapılan detaylı aramada araçta 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili Z.Y. gözaltına alınırken, soruşturma ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-03-11 13:09:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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