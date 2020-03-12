Bitlis’te çağrıya çıkan hibe programlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı

Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (BİPEM) tarafından teklif çağrısına çıkan yeni hibe programlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Bitlis Valiliğinin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı kapsamında “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı” ve “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması” hibe programları hakkında bilgilendirme yapıldı. BİPEM Koordinatörü Erkan Mollaköy ve BİPEM Proje Uzmanı Sercan Varkan tarafından teklif çağrısına çıkan her iki hibe programıyla ilgili detaylı bilgilerin verildiği bilgilendirme toplantısında, ayrıca başvuru süreci ile ilgili izlenmesi gereken yollar ve eğitim programı hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

BİPEM olarak başvuru yapabilecek kurum ve kuruluşlara her konuda destek sunmaya hazır olduklarını belirten BİPEM Koordinatörü Erkan Mollaköy, sağlanan hibelerin kente kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Bilgilendirme toplantısına katılan kurum ve kuruluş temsilcileri de; kapsamlı, bütüncül ve aktif iş gücü piyasası tedbirlerinin ortaya konulması yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edebilirliğini ve iş gücüne katılımlarını arttırmak amacıyla çağrıya çıkan ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı’ ve ‘Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması’ hibe programına başvuruda bulunmak için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

BİPEM tarafından düzenlenen toplantıya; Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası, Bitlis İl Özel İdaresi, Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı katıldı.

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