Bitlis'te PKK sığınağı bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.
Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu kırsal bölgeye 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Burada yapılan aramalarda ise 2 kablo bağlantılı pil bloku, 13 orta boy pil, 3 metre elektrik kablosu, 1 görüntü kayıt cihazı, 2 laptop bataryası ve 1 el feneri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el koyulurken, diğer malzemeler ise imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-03-13 12:33:57
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