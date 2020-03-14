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BEÜ'de Mehmet Akif Gençlik ve Millet paneli düzenlendi

İHA

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından 'Mehmet Akif, Gençlik ve Millet' adlı panel düzenlendi.

BEÜ'de Mehmet Akif Gençlik ve Millet paneli düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından 'Mehmet Akif, Gençlik ve Millet' adlı panel düzenlendi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan program, üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Yusuf Açıkyürük’ün ‘Çanakkale Şehitlerine’ adlı şiiri okumasıyla devam etti. Moderatörlüğünü Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Mehmet Bakır Şengül’ün yaptığı panelde üniversite öğrencilerinden Emine Ak, 'Mehmet Akif’in Asım’ın Neslinden Beklentileri', Osman Erdağ, 'Mehmet Akif’in Eserlerinde Toplum ve Sosyolojik Temalar' Ayşenur Halidi' 'Mehmet Akif’in Politikası', Naci Üzer, 'Mehmet Akif’in Milli Mücadeledeki Yeri' adlı sunumlarıyla yer aldı. Yüzyılımızın Türkiye’sini tanımak için Mehmet Akif’in sembol olarak ilk anılması gerektiğini ifade eden Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Mehmet Bakır Şengül, Mehmet Akif’in hayatı, eserleri ve mücadelesinin yakın tarihin doğru tanımlanması için çok önemli ipuçları barındırdığını belirtti. Mehmet Akif’i çoğunlukla 'İstiklal Marşı' ve 'Çanakkale Şehitlerine' şiirleriyle tanındığını ifade eden Doç. Dr. Şengül, Mehmet Akif’i sadece bu iki dev eserle sınırlandırmanın şaire ve kendilerine haksızlık olduğunu söyledi. Akif merhamet, adalet ve direnişçi bir kimliğe sahip olduğunu ifade eden Şengül, "Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem derken hep mazlumların, mağdurların yanında olan, zulüm karşısında asla eğilmeyen bir adam olduğunu haykırmıştır. Milli mücadeleye tüm gövdesiyle destek olmuştur. Karamsarlığa asla düşmemiştir. Mesela düşman Ankara’ya yaklaştığında, başkenti Kayseri’ye taşıyalım diyenlere hayır, Polatlı’ya diyecek kadar umutlu ve çevresine iman aşılayan bir kimsedir” dedi.
BEÜ öğrencisi Emine Ak, 'Mehmet Akif’in Asım’ın Neslinden Beklentisi' başlıklı konuşmasında Mehmet Akif’in 'Nesli Hâzır' gençlik için gösterdiği medeniyet yolunu anlattı. Faziletli, ahlaklı, idealist gençliğin Asım’ı örnek alması gerektiğini vurguladı.
Bir başka öğrenci Osman Erdağ ise 'Mehmet Akif’in Eserlerinde Toplum ve Sosyolojik Temalar' başlıklı konuşmasında Mehmet Akif’in kimlik, kültür, toplum, tarih, gelecek gibi kavramlar üstüne düşünmüş bir sosyolog ve mütefekkir olduğunu söyledi. Erdağ, Doğu, Batı, çağdaşlaşma ve medeniyet daireleri etrafında ele aldığı Mehmet Akif’in Batı’da marifet, Doğu’da fazilet ve erdemi bulduğunu ve bu ikisinin sentezlenmesi gerektiğine inancını ifade etti.
'Mehmet Akif’in Politikası' başlıklı konuşmasında Mehmet Akif’in şiirlerini ve eserlerinin estetik, düşünsel ve toplumsal boyutlarını ele alan Ayşenur Halidi, sanatçının şiir yazma süreçleri, şiire ve nesre bakışı hakkında bilgi verdi. Halidi, Mehmet Akif’in 'Şiir Nasıl Olmalı?' makalesinden yola çıkarak onun şiirinin milli edebiyatın zirvesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve şairin bu gerçeği hayatı ve eserleriyle kanıtladığını anlattı.
Son konuşması olarak söz alan Naci Üzer ise 'Mehmet Akif’in Milli Mücadele’deki Yeri' başlıklı konuşmasında İstiklal Şairi’nin gerek yazıları gerek vaazlarıyla cephede ve cephe gerisinde gösterdiği yararlığı, İstiklal Marşı’nın yazım sürecini ve bu marşın Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında sağladığı moralmotivasyondan söz etti.
Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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