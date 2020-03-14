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Tatvan Belediyesi 13 yeni hizmet aracı aldı

İHA

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan çöp kamyonları için belediye saha amirliğinde tanıtım yapıldı.

Tatvan Belediyesi 13 yeni hizmet aracı aldı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan çöp kamyonları için belediye saha amirliğinde tanıtım yapıldı.
Hizmet aracı kiralamak yerine satın alma yoluna giden Tatvan Belediyesi filosuna 13 adet yeni çöp kamyonu kazandırdı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım törenine AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, Yolalan Belde Belediye Başkanı Kerem Çabuk, AK Parti il ve ilçe yönetimleri, Tatvan Belediyesi meclis üyeleri, birim amirleri ve belediye çalışanları katıldı.
AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar yaptığı açıklamada, “Bugün Tatvan için bir bayram. Allah’a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hakikaten bahar ayı ile birlikte belediyemiz ya Allah bismillah dedi kolları sıvadı. Başlangıç olarak ta 15’e yakın araç ile birlikte Tatvan’ın hizmetinde olacak. Bir Tatvanlı olarak ilk defa bu kadar temiz, bu kadar düzgün pırıl pırıl araçlar ile Tatvan’ın pırıl pırıl halkına hizmet götüreceğiz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu işin planlamasına en baştan beri sayın belediye başkanımız ve belediyemizin kıymetli encümenleri karar aldılar. Sayın il başkanımızın, ilçe başkanımızın, diğer milletvekili arkadaşımız Vahit Bey’in desteği ile Çevre Şehircilik Bakanımız ile görüştük bu konuda gerekli destekleri aldık. Araçlarımızın 3 tanesini bakanlığımızdan hibe olarak aldık. Belediye Başkanımız mütevazı davrandı. Bu müjdeleri benim vermemi istedi. Doğu ve Güneydoğu bölgesinin belkide en büyük millet bahçesini Tatvan’a yapıyoruz. Yine 4. Etap sahil parkımızın da yapımına bu sene başlayacağız. Altyapı ile yollar ile bu sene Tatvan şantiyeye dönecek. Tatvan’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Yeni alınan temizlik araçları ile güçlü bir araç filosu kurduklarını ifade eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise, “Daha önce kiralama usulüyle bu hizmeti alıyorduk ve 14 tane araç hizmet ediyordu. Yaptığımız finansal çalışma sonucu kredi kullanımı yaparak 13 adet yeni çöp aracı satın aldık. Aldığımız araçlar ile birlikte belediyemize ait 15 araç ile en iyi hizmeti halkımıza vereceğiz. Aldığımız araçlar ile belediyemiz her ay 100 bin TL daha avantajlı bir duruma geldi. Bu da her ay 100 bin TL’nin belediyemizin kasasında kalarak halkımıza hizmet olarak kullanılmasına imkan sağlayacak. Araçlarımız en az 10 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde memleketimize hizmet edecek. Araçlarımız 2 adet büyük boy dediğimiz sıkıştırmalı çöp aracı, 6 tane 11+1 dediğimiz orta boy, 2 adette dar sokaklarımız için küçük boy, 1 adet arazöz ve 2 tanede çöp taksiden oluşuyor. Bunun yanında 3 tane hurdaya ayrılan çöp kamyonumuzu da yenileyerek faal hale getirdik. Bu konuda desteklerini sunan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Milletvekillerimiz Sayın Cemal Taşar ile Vahit Kiler’e teşekkür ediyorum. Rabbim kaza ve beladan korusun. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından belediyenin araç filosuna yeni kazandırılan araçlarla tanıtım amaçlı şehir turu atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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