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Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 5 sığınak bulundu

DHA

Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 5 sığınak bulundu


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) BİTLİS kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak kullanılmaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 'Şehit GK Sedat AKTAŞ 2020-05' adlı operasyonda, bölücü terör örgütünün kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda 300 metre su hortumu, 30 çeşitli ebatta pil, 30 kilogram toz deterjan, 1 ısıtıcı, 1 el feneri, 1 battaniye, 4 jelikan bidon ve muhtelif miktarda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara el konulurken, diğer malzemeler sığınakla birlikte imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-03-16 12:05:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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