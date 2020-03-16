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TATSO’dan “Ticari tedbir” çalışması

İHA

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından ülkemizde de görülmeye başlayan korona virüsün ekonomi ve ticarete etkilerini en aza indirmek için "Ticari tedbir" çalışmaları başlatıldı.

TATSO’dan “Ticari tedbir” çalışması

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından ülkemizde de görülmeye başlayan korona virüsün ekonomi ve ticarete etkilerini en aza indirmek için “Ticari tedbir” çalışmaları başlatıldı.
Ticari anlamda yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların önüne geçmek amacıyla Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) olarak bir takım girişimlerde bulunduklarını belirten TATSO Başkanı Bilal Adabağ, “Korona virüsü tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizde de kendini göstermeye başladı. Bu virüs olayı sağlığımızı tehdit etmekle birlikte maalesef ticareti de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu mahalde; memleketimize emekleri inkar edilemez kıymetli iş insanlarımızın tamamının sıkıntısını dile getirmek adına, TOBB aracılığıyla Maliye Bakanlığına yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili muhtemel durumlar yazılı olarak hazırlanmış ve gönderilmiştir. Ayrıca; Bitlis milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile telefonla görüşmeler sağlanarak, konuyla ilgili Bitlis Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliği, Bitlis Valiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara gerekli yazışmalar yapılmıştır. Ayrıca; yine tacirlerimiz için vergi borçları ödeme tarihlerinin ötelenmesi, banka ödemelerinin ve çeklerin sonraki bir tarihe ertelenmesi, düşük faizli ya da ileri bir tarihte ödenmeye başlanmak üzere kredi imkanı sağlanması konularında ilgili kurumlarla görüşme ve yazışmalar yapılmıştır. Bu manada; tacirlerimiz için inşallah girişimlerimiz ve yazışmalarımız devam edecektir” dedi.

“Bitlisli olmaktan gurur duyuyorum”
Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Bitlisli esnafın göstermiş oldukları örnek davranışlardan dolayı bir kez daha Bitlisli olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, “Ülkemiz ve dünya genelinde tüm bunlar yaşanırken; memleketin neresinde bir felaket olsa koşan hemşehrilerim, korona virüsünü fırsata dönüştürmeye çalışanların aksine örnek teşkil eden girişimlerde bulunmuşlardır. Böyle bir günde bile art niyetli ve fırsatçı davranarak stokçuluk yapanların aksine rutin ticaretlerine ve normal fiyatları ile satışa devam etmişlerdir. Bu örnek davranışlarından dolayı, bir kez daha Bitlisli olmaktan gurur duyduğumu ifade ediyor, bu vesile ile tüm esnafımızı canı gönülden kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Allah sağlığımıza zeval vermesin. Dinimizin emri olan temizliğe daha hassas davranıp tedbir alarak, gerisini Allah’a tevekkül edelim. Allah memleketimize, milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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