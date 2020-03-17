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Tatvan'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı

DHA

Tatvan'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı


Ceren KURTYE/BİTLİS-Tatvan,(DHA) BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için başlatılan ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, kent genelinde yoğun insan trafiği olan ortak alanlarda ve kamu binalarında 7/24 hijyen çalışması yürütüyor.
Koronavirüs tehdidine karşı yoğun dezenfekte çalışması başlatan Tatvan Belediyesi, düzenli aralıklarla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, insan yoğunluğu olan ortak alanlar dışında, minibüsler, camiler, AVM'ler, Kuran kursları, kamu binaları, taziye evleri ve tren garında titiz bir çalışma gerçekleştirdi.
Mevsimsel hastalıkların yanı sıra koronavirüs salgınına karşı, bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen dezenfeksiyon işlemi yapan ekipler, şehrin birçok farklı noktasında bu çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE
2020-03-17 09:42:40

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