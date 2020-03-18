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Bitlis'te kar ve çöpler ayrıştırılıyor

İHA

Bitlis'te yaşanan çetin kış şartları sonrasında ortaya çıkan kar birikintileri ve çöpler belediye ekipleri tarafından toplanarak ayrıştırılıyor.

Bitlis'te kar ve çöpler ayrıştırılıyor

Bitlis'te yaşanan çetin kış şartları sonrasında ortaya çıkan kar birikintileri ve çöpler belediye ekipleri tarafından toplanarak ayrıştırılıyor.
Bitlis Belediyesi, bahar ayları ile birlikte kış aylarında cadde ve sokaklardan biriken kar birikintileri ile çöpleri iş makine ve insan gücü ile toplayarak ayrıştırıyor. Çöpleri çöp toplama merkezine götüren ekipler, karları da şehir dışına taşıyor. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, belediye ekiplerinin her mevsimde olduğu gibi, bahar ayları öncesinde de çalışmalara başladığını söyledi. Aslan, "Bitlis'te geçtiğimiz son bir ay içerisinde yoğun bir kar yağışı oldu. Daha önce yağan kar yağışı ile 2 günde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Kar yağışı sırasında, çöp toplama işlemi biraz zorlukla yapılıyor. Çöp konteynerine ulaşamayan insanlar, çöplerini ve külleri konteynerlerin etrafına bırakıyor. Bahar ayları ile birlikte karlar yerden kalktıkça, çöp toplama faaliyetini temizlik işleri ve zabıta ekiplerimizle birlikte başlattık. Kardan çöpü ayıklamak zor oluyor. Ancak, hem korona virüs ve bahar ayları münasebeti ile arkadaşlarımız gece gündüz demeden temizlik çalışmalarına devam ediyorlar. Külün karın üzerinde bıraktığı kötü görüntüden biz de rahatsız olduk. Ama bunu hızlı bir şekilde bertaraf ediyoruz. Kardan dolayı gelen kirliliği hızlıca bitireceğiz" dedi.
Aslan, çöplerin katı atık tesislerine gönderildiğini belirterek, "Toplanan çöp ve karları kamyonlarla daha önceden belirlediğimiz alanlara götürüyoruz. Kar doğaya da faydalı. Daha çok kırsala götürüyoruz. Burada çöpler ayrıştırıldıktan sonra, karları da doğaya karışması için bırakıyoruz. Çöpleri de katı atık tesisimize götürüyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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