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Hizmet-İş Sendikasından Başkan Tanğlay'a plaket

İHA

Hakİş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ve Hakİş Bitlis Şube Temsilcisi Felemez Gücüm, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı makamında ziyaret etti.

Hizmet-İş Sendikasından Başkan Tanğlay'a plaket

Hakİş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ve Hakİş Bitlis Şube Temsilcisi Felemez Gücüm, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ı makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı ziyaret eden Kalır, işçinin yanında olan bir başkan olması ve Bitlis’e hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti. Birkaç gün önce yapılan toplu sözleşme ile çalışanların sosyal hakları, ücretleri, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi birçok konuda karşılıklı hoşgörü ile uzlaşı sağlandığını belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Çalışanlarımızın refahı için üzerimize düşeni yapıyor ve aynı zamanda da tüm personelimizin haklarını da gözetiyoruz. Bu anlamda da çalışanların emeğinin karşılığını alması ve onların haklarının korunması adına daha önce imzalar atıldı. Bu noktasında her türlü adımı atmaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü biz belediyedeki çalışanlarımızla beraber büyük bir aileyiz. Dün olduğu gibi bugünden sonra da tüm çalışanlarımız emeğinin karşılığını alacak. Bitlis Belediyesi işçisinden memuruna kadar tüm çalışanları ile büyük bir ailedir. Bu ailenin huzuru için elimizden gelen her şeyi yapacağız’’ dedi.
Hakİş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır da, "Belediye başkanımız Bitlis’e bir yıl içerinde yapmış olduğu hizmetlerini bizde sivil toplum olarak gözlemliyoruz ve izliyoruz. Bu bir yıl içerisinde yapmış olduğu güzel çalışmalarından dolayı Hakİş Sendikası ve üyelerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca başkanımızın bu yıl üyelerimize, işçilerimize, çalışanlarımıza ve emekçilerine yapmış olduğu sözleşmeden ve katkılarından dolayı sendikamız adına teşekkür ediyoruz. Başkanımızın çalışmalarında başarılar diliyoruz, Allah yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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