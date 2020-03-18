Özel Tatvan Can Hastanesinde ilaçlama çalışması

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde hizmet veren Özel Tatvan Can Hastanesinde viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlama yapıldı.

Tatvan Belediyesi ekiplerince tedbir amaçlı olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışması kapsamında hastanedeki tüm alanlar tek tek ilaçlanarak olası tüm hastalıklara karşı dezenfekte edildi.

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