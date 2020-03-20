Sağlıkçılardan korona virüsüne karşı çağrı

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Bitlis'in Güroymak Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları korona virüse karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.

Güroymak Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, ellerinde tuttukları dövizlerle vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu. Hastanede görevli sağlık çalışanları, “Bizler sizler için buradayız. Lütfen bizim için sizlerde evde kalın" çağrısında bulundu.

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