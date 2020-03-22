Tatvan’da "Vefa Destek Komisyonu" ilk toplantısını yaptı

Bitlis Tatvan ilçesinde korona virüs salgını için alınan tedbirlerin takibi ve uygulanması amacıyla kurulan "Vefa Destek Komisyonu" ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan komisyon üyeleri, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için alınacak tedbirleri görüştü. Toplantı ile ilgili bilgi veren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, “İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 ve Tatvan Belediyesine ait 153 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, risk grubunda bulunan bireylerin ikametlerinden hiçbir surette ayrılmamaları, dışarıdan ihtiyaçlarını temin edecek yakınları bulunmayan vatandaşlarımızın ise bunu verdiğimiz telefon numaralarından bildirmeleri halinde ivedilikle talep ve ihtiyaçları temin edilecektir" dedi.

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