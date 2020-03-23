Köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Bitlis’te teröristler tarafından köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogramlık el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde merkez ilçe kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 202005 Operasyonu' başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 22 Mart 2020 günü köy yoluna tuzaklanmış, kullanılabilir durumda, uzaktan kablo komutalı, teneke ve plastik bidon içerisinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş vaziyette toplam 60 kilogram ağırlığında 2 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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