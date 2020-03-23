Güroymak Belediyesine Kaymakam Sancaktutar atandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Güroymak ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir İçişleri Bakanlığı tarafından görevdan alındı. Başkan Vekilliği görevine Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar atandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen terör soruşturması kapsamında Halkların Demokrasi Partisi´nden (HDP) Hikmet Taşdemir, görevden alındı. Yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar kayyum olarak atandı. HDP´li Hikmet Sancaktutar´ın ise göz altına alınmadığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-03-23 20:05:21
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