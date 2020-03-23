(duzeltme) Güroymak Belediyesine kayyum atandı

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İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Bitlis Valiliği tarafından Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar kayyum olarak atandı.

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