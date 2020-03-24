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Korona virüsüne karşı Van Gölü suyuyla temizlik Bitlis Belediyesinden korona virüs seferberliği

İHA

Bitlis Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları ve çarşı merkezini Van Gölü suyuyla yıkamanın yanı sıra evlerinden çıkamayan ve yardıma muhtaç 51 aileye ise günlük sıcak yemek dağıtıp ihtiyaçlarını karşılıyor.

Korona virüsüne karşı Van Gölü suyuyla temizlik Bitlis Belediyesinden korona virüs seferberliği

Bitlis Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları ve çarşı merkezini Van Gölü suyuyla yıkamanın yanı sıra evlerinden çıkamayan ve yardıma muhtaç 51 aileye ise günlük sıcak yemek dağıtıp ihtiyaçlarını karşılıyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye’de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oluyor. Bitlis Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları ve çarşı merkezini Van Gölü suyuyla yıkamanın yanı sıra evlerinden çıkamayan ve yardıma muhtaç 51 aileye ise günlük sıcak yemek dağıtıp ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediyenin aşevinde hazırlanan yemekler, önce sefer taslarına dolduruluyor. Daha sonra da ekipler tarafından önceden belirlenen adreslere gidilerek yemekler bırakılıyor. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları da ziyaret eden ekipler, hem yemeklerini bırakıyor hem de ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor. Hedeflerinin 80 aileye sıcak yemek dağıtmak olduğunu belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, Bitlis Belediyesi bünyesinde daha önceden devam eden uygulamanın virüs sonrası daha da genişletildiğini söyledi. Dayan, “Korona virüs dolayısıyla hükümetimizin dışarı çıkmalarını yasakladığı 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine gidiyoruz. Bu vatandaşlarımızın başta ilaç ve diğer ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Aynı zamanda belediyemize ait sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan vatandaşlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca 51 aileye öğle ve akşam olmak üzere günde 2 kez sıcak yemek bırakıyoruz. Belediye olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Sahaya hakim durumdayız. Elimizdeki listenin dışında durumu iyi olmayan vatandaşlara da ulaşıyoruz. Ayrıca korona virüs dolayısıyla kapanan birçok iş yeri çalışanına da gıda kolileri ulaştırıyoruz. Yine ihtiyacı olanların sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Zabıta ekiplerinin iş yeri denetimleri devam ediyor
Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştırırken, kentte bulunan market, şarküteri, bakkal, kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üreten işletmelerde hijyen kontrolü yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası özellikle dezenfektan, temizlik ve kuru bakliyat ürünlerinde fahiş fiyat artışını kontrol altında tutmak amacıyla denetimlere ara vermeden devam edildiğini bildirdi. Bu kapsamda fırın, pastane ve unlu mamuller üreten işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, genel ve kişisel hijyen koşulları kontrol edildi. Denetimlerde, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı alınması gereken önlemler konusunda çalışanlar bilgilendirilerek, eldiven, bone ve maske kullanmayan çalışanların iş yerlerine de uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

"Kuralları ve tedbirleri en verimli şekilde uygulayalım"
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da, temizlik ve hijyen kurallarına uyan esnafa teşekkür ederek, "Çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüs hastalığıyla mücadelemizi hep birlikte vereceğiz. Yaptığımız tüm çalışmalarda insan sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Yakın temasla geçebilen bu virüsten korunmak için tüm kuralları, tedbir ve önlemleri en verimli şekilde uygulamalıyız. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan bu konuda daha hassas olmalarını istiyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte sıkıntısız bir şekilde atlatacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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