Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP ele geçirildi



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS´te jandarma ekipleri tarafından, PKK'lı teröristlerin 2 teneke içine gizleyerek köy yoluna tuzakladığı 60 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcılar, uzman ekiplerce imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristler tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 15 Mart günü 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu' başlattı. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde köy yoluna tuzaklanmış toprağa gömülü vaziyette ve 2 teneke içerisine gizlenmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. 60 kilogram ağırlığında, uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcılar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edildi. Bölgedeki operasyon ise devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-03-24 10:47:09



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