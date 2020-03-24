Bitlis´te 3 terörist etkisiz hale getirildi



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) BİTLİS´te jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı'nca PKK terör örgütüne yönelik dün başlatılan 'Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-09' operasyonu kapsamında; silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından bir grup silahlı teröristin tespit edilmesi üzerine hava destekli operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 PKK'lı silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Yapılan hava harekâtı ve sonrasında JÖH Tabur Komutanlığı'nca bölgede icra edilen operasyon esnasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, 3 bölücü terörö örgütü (BTÖ) mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen BTÖ mensupları ile birlikte, 2´si parçalanmış 3 adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet M-16 şarjörü, 50 adet M-16 fişeği, 3 adet taarruz tipi el bombası, 3 adet elektronik devre kartı, 1 adet mekanik fünye, 1 adet elektrikli fünye, 2 adet RF komutalı düzenek, 2 adet M-16 tüfek parçası, 3 adet el dürbünü, 1 adet el telsizi, 3 adet uyku tulumu, 3 adet sırt çantası, 3 çift ayakkabı, 3 adet panço, 3 çift eldiven, 3 çift çorap, 2 adet küçük pil, 3 adet mat, 3 adet şemsiye, 5 kg peynir, 1 adet kol saati, 8 adet çakmak, 5 adet kitap ve çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanmış olup, etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarının kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir."

DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-03-24 17:40:43



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