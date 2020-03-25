Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi

İHA

Bitlis'te jandarma ekiplerince PKK'lı teröristlerin teneke içine gizleyerek köy yoluna tuzakladığı 30 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcılar, uzman ekiplerce imha edildi.

Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi

Bitlis’te jandarma ekiplerince PKK'lı teröristlerin teneke içine gizleyerek köy yoluna tuzakladığı 30 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcılar, uzman ekiplerce imha edildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristler tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 8 Mart günü Bitlis kırsalında, 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 202003 Operasyonu' başlattı. Operasyonda yapılan arazi aramatarama faaliyetlerinde köy yoluna tuzaklanmış toprağa gömülü teneke içerisine gizlenmiş, el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. 30 kilogram ağırlığında, uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcılar, cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edildi. Bölgedeki operasyon ise devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 30 kilogram EYP ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 30 ...
Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi
YEREL HABERLER Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 ...
(Görüntülü) Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale ...
Bitlis´te 3 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Bitlis´te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tatvan´da araç dezenfeksiyon istasyonu kuruldu
YEREL HABERLER Tatvan´da araç dezenfeksiyon istasyonu kuruldu
Bitlis’te 3 terörist etkisiz hale getirildi Operasyonda çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te 3 terörist etkisiz hale ...
Adilcevaz'da dışarı çıkamayanların yardımına zabıta koştu
YEREL HABERLER Adilcevaz'da dışarı çıkamayanların yardımına zabıta ...
Yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıta ekipleri karşıladı
YEREL HABERLER Yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını zabıta ekipleri ...
Tatvan’ın yeni tanıtım filmi yayınlandı
YEREL HABERLER Tatvan’ın yeni tanıtım filmi yayınlandı
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele ...
(Görüntülü) Bitlis'te köy yoluna tenekelerde tuzaklanmış 60 kilo EYP ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bitlis'te köy yoluna tenekelerde ...
Bitlis'te evden çıkmayanlara belediyeden yemek servisi
YEREL HABERLER Bitlis'te evden çıkmayanlara belediyeden yemek ...
Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP ele ...
Ahlat’ta dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Ahlat’ta dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Korona virüsüne karşı Van Gölü suyuyla temizlik Bitlis Belediyesinden korona virüs seferberliği
YEREL HABERLER Korona virüsüne karşı Van Gölü suyuyla ...
Bitlis'te 16 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 16 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan ...
Güroymak Belediyesine Kaymakam Sancaktutar atandı
YEREL HABERLER Güroymak Belediyesine Kaymakam Sancaktutar atandı
(duzeltme) Güroymak Belediyesine kayyum atandı
YEREL HABERLER (duzeltme) Güroymak Belediyesine kayyum atandı
Güroymak Belediyesine kayyum atandı
YEREL HABERLER Güroymak Belediyesine kayyum atandı
Hizan’da ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ görev başında
YEREL HABERLER Hizan’da ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ görev başında
(Görüntülü) Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo ...
Köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram patlayıcı ele ...
Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu
YEREL HABERLER Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X