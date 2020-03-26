Bitlis'te, PKK'lıların toprağa gömdüğü yaşam malzemeleri bulundu

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklar ise imha edildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla kırsal bölgeye 8 Mart'ta 'Şehit GK Sedat AKTAŞ 2020-03 Operasyonu' başlattı. Operasyon kapsamında dün arazide yapılan aramalarda; toprağa gömülü 6 jelikan bidon içinde 2 akü, 2 kitap, 225 kilo un, 210 kilo küp şeker, 75 kilo makarna, 60 kilo pirinç, 25 kilo bulgur, 15 kilo mercimek, 10 kilo kuru fasulye, 8,5 kilo maya, 2 kilo çay ve 100 litre içeriği tespit edilemeyen sıvı malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler ile sığınak ve barınaklar imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-03-26 09:50:18



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